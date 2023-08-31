В Петербурге начали тестировать новые автобусы с системой охлаждения двигателя

В Петербурге начали тестировать новые автобусы с системой охлаждения двигателя
Фото: Baltphoto

Новые автобусы с системой охлаждения двигателя тестируют на петербургских улицах. Машины могут заполнить городские улицы уже через три месяца.

В Петербург после неоднократных случаев возгорания лазурных автобусов привезли новую модель общественного транспорта. Обновленный Volgabus 527004 обладает инновационной системой охлаждения двигателя. Машины уже тестируют на городских улицах. Информацией об этом поделился вице-губернатор Кирилл Поляков в своем телеграм-канале.

Тестировать автобусы будут в течение трех месяцев. Если проблем не будет, транспорт заполнит городские улицы. Главное новшество – система охлаждения двигателя с несколькими электровентиляторами вместо традиционного вентилятора с гидроприводом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге снова эксплуатируют отозванные ранее белорусские автобусы.

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