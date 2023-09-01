Спортивный забег внесет коррективы в троллейбусное движение Петербурга

Спортивный забег 3 сентября скажется на движении троллейбусов в Петербурге. Ограничения будут длиться до 15:00.

В воскресенье, 3 сентября, на юге Петербурга пройдет спортивный забег, который повлияет на работу движения общественного транспорта. Трасса бегунов проляжет между Северной столицей и Пушкином. Спортивное мероприятие продлится с 08:00 до 15:00. Информацией об этом поделились в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Так, поэтапно закроется троллейбусное движение по Московскому проспекту, Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, Дворцовому мосту. Коррективы затронут маршруты №1, 5, 7, 10, 11, 15, 17, 22, 24, 26, 27, 29, 35, 44, 45, 47.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что по проспекту Маршала Жукова до 15 сентября ограничат трамвайное движение. Причина в проведении ремонтных работ на путях.