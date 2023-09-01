В Мурино анонимные угрозы минирования сорвали линейку в школе №1

В школе №1 в Мурино День знаний оказался подпорчен анонимными угрозами минирования. Детей и их родителей попросили покинуть территорию школы.

В Мурино Всеволожского района Ленинградской области День знаний прошел не без происшествий: в школе №1 праздничная линейка была сорвана из-за анонимных угроз минирования. Кадрами, как выводят детей, поделились очевидцы в социальных сетях.

Всех присутствующих попросили покинуть территорию школы. На кадрах видно, как нарядные дети столпились вместе с родителями за воротами учебного учреждения среди высотных домов. Муринским школьникам сорвали праздник.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российские звезды посетили школьные линейки. Звездные родители не упустили возможности сверкнуть яркими нарядами на празднике по случаю начала учебного года. Погребняк надела белый костюм, ярко подчеркивающий фигуру.