Владимир Путин поздравил с юбилеем Елену Проклову

Владимир Путин поздравил с юбилеем Елену Проклову
Фото: Baltphoto

Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летием заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову.

В субботу, 2 сентября, Проклова празднует юбилей. В честь праздника актрису поздравил и президент РФ. В телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля Путин отметил щедрый талант и обаяние заслуженной артистки РСФСР, а также ее творческий потенциал.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что в творческой профессии Проклова смогла создать целую галерею ярких работ. Отметил президент работу актрисы как в театре, так и в кинематографе.

«Желаю Вам здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения», — говорится в сообщении.

Напомним, Проклова является потомственной актрисой. Ее дебютом стал фильм режиссера Александра Митта «Звонят, откройте дверь», а известность артистка получила благодаря таким кинокартинам как «Снежная королева», «Переходный возраст» и «Гори, гори, моя звезда».

Ранее актриса Светлана Немоляева раскритиковала свою коллегу Чулпан Хаматову за слова о России после переезда за границу.

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