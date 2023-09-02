После крупного пожара в Петербурге Роспотребнадзор проверит воздух на загрязнение

После крупного пожара в Петербурге Роспотребнадзор проверит воздух на загрязнение
Фото: Baltphoto

Специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы воздуха на наличие загрязняющих веществ после пожара в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

После утреннего пожара воздух над Северной столицей может оказаться загрязнен, поэтому Роспотребнадзор решил провести исследование совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Эксперты взяли пробы атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории жилых домов, расположенных недалеко от сгоревшего завода.

«О результатах исследований будет размещена дополнительная информация. Ситуация остается на контроле Управления», — говорится в пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга.

Напомним, в субботу был ликвидирован крупный пожар в Колпинском районе на территории хладокомбината в Металлострое.

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