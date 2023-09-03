Шуфутинский признался, что чувствует ответственность за день 3 сентября

Советский и российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский рассказал, что его хит «3 Сентября» продолжает развиваться и перерос в большое явление.

В интервью журналистам перед своим традиционным концертом в Кремле, музыкант рассказал о своем главном хите, который в начале осени поют многие россияне. Шуфутинский отметил, что спустя столько времени, как песня обрела популярность, она не становится хуже, а наоборот, только развивается. При этом шансонье признался, что чувствует ответственность за день 3 сентября.

«Если есть понимание вообще в песне, в ее развитии, куда она уже дошла, то это какое-то явление больше, чем песня», — цитируют Шуфутинского «Известия».

Напомним, ранее жители Санкт-Петербурга отметили «Шуфутинов день», торжественно перевернув календарь, и разместив гирлянды с портретами певца.