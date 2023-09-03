Выставка, семейные прогулки и песни: в Петербурге отметили «Шуфутинов день»

Жители Санкт-Петербурга устроили тематический праздник в честь знаменитой песни музыканта Юрия Шуфутинского «3-е Сентября»

Плакаты с изображением исполнителя, рябины и другие декорации в воскресенье, 3 сентября, можно увидеть в Купчино. Жители района организовали целое пространство с выставкой современного искусства и арт-объектами. Все делающие могли сфотографироваться с портретом, бодистендом, или целой гирляндой из лиц Шуфутинского.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash на Мойке также можно увидеть семьи с детьми, которые прогуливаются вокруг декораций, а также услышать знаменитую песню музыканта. Гвоздем программы стало торжественное «переворачивание календаря». Сами жители города на Неве считают, что «Шуфутинов день» уже давно стоит признать официальным праздником.

Ранее Gazeta.SPb рассказала историю хита «3-е Сентября», и связанных с песней мемов.