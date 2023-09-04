Петербургские депутаты опять предлагают пересмотреть закон о реновации

Депутаты петербургского ЗакСа снова предложат пересмотреть закон о реновации. Предложение уже поступало в июне.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга снова предложат федеральным законодателям пересмотреть закон о комплексном развитии территорий. Речь идет о законе, касающемся реновации хрущевок. Об этом в беседе с журналистами рассказал председатель ЗакСа Александр Бельский.

Как сообщает «Парламентская газета», соответствующее предложение депутаты направили в Жилищный, Градостроительный и Налоговый кодексы еще в июне. Петербургские парламентарии предлагают, чтобы участникам программы предоставляли налоговые льготы, чтобы они не платили 13% налогов при смене жилья и делался 5-летний зачет владения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге решили «заморозить» реновацию «Красного треугольника».