В Новоладожском канале застрелили рыбака

В Волховском районе неизвестные застрелили рыбака. Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 3 сентября, в полицию Волховского района Ленинградской области поступило сообщение, что в Новоладожском канале города Новая Ладога без сознания был найден мужчина 1962 года рождения из Мурино, который с огнестрельным ранением умер в карете скорой помощи. На место происшествия выдвинулись сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшие полицейские обнаружили в канале лодку погибшего, она также была с повреждениями. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге расследуют загадочное убийство на проспекте Большевиков. Местный житель обнаружил своего отца мертвым в квартире с пулевым ранением в голову.