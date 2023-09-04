В Роскосмосе разработали имитирующее космическую радиацию устройство

В Роскосмосе создали аппаратуру, имитирующую космическую радиацию. Она разработана на базе отечественных деталей.

В Роскосмосе создали устройство, способное имитировать космическую радиацию для проверки электроники, это специальный гамма-лучевой облучатель. Его разработали в Научном центре сертификации элементов и оборудования.

Как сообщает «PRO город будущего», в Роскосмосе пояснили, что прибор создан с помощью российских деталей и нее имеет аналогов за рубежом. С помощью изобретения будут тестировать аппаратуру, предназначенную для долгой работы в суровых условиях космоса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава «Роскосмоса» Борисов назвал причину крушения станции «Луна-25». Маневр не раз моделировался на наземном стенде и двигатели «Луны-25» должны были проработать 84 секунды, однако отключение произошло не штатно и двигатели станции работали 127 секунд.