Глава «Роскосмоса» Борисов назвал причину крушения станции «Луна-25»

Глава «Роскосмоса» Борисов назвал причину крушения станции «Луна-25»
Фото: Pxhere

Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что причиной аварии межпланетной станции «Луна-25» стала двигательная установка, которая проработала дольше необходимого.

Борисов рассказал, что перед крушением станции аппарат должен был выполнить задание по корректировке орбиты. Маневр не раз моделировался на наземном стенде и двигатели «Луны-25» должны были проработать 84 секунды, однако отключение произошло не штатно и двигатели станции работали 127 секунд. Данный факт, по словам главы «Роскосмоса» и стал причиной крушения аппарата.

В результате баллистических расчетов выяснилось, что «Луна-25» перешла на незамкнутую лунную орбиту и врезалась в поверхность естественного спутника Земли, сообщил Борисов во время эфира телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее представители «Роскосмоса» сообщили, что крушение станции произошло 19 августа во время научной миссии.

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