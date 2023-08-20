Роскосмос: произошло крушение станции «Луна-25»

Проект прекратил свое существование. Выяснять обстоятельства будет специальная комиссия.

Российская межпланетная станция «Луна-25», на которую возлагали большие надежды, разбилась. Она вышла на нерасчетную орбиту и врезалась в Луну, прекратив свое существование. Информацией об этом поделились в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

В сообщении отмечается, что реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали. Вопросами выяснения причин потери «Луны» займется специально формируемая межведомственная комиссия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Роскосмос» показала первый снимок луны, сделанный автоматической межпланетной станцией. Полет «Луны-25» по круговой орбите искусственного спутника Луны продолжается. 17 августа в Telegram-канале «Роскосмоса» появился первый снимок, сделанный станцией во время полета.