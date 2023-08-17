«Роскосмос» показала первый снимок луны, сделанный автоматической межпланетной станцией

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала первый кадр, который сняла автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-25».

Полет «Луны-25» по круговой орбите искусственного спутника Луны продолжается. 17 августа в Telegram-канале «Роскосмоса» появился первый снимок, сделанный станцией во время полета. Как сообщают представители госкорпорации, на фотографии показан южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны, который нельзя увидеть с поверхности Земли.

Стоит отметить, что первый снимок обратной стороны естественного спутника Земли был сделан в 1959 году советской автоматической станцией «Луна -3». Примечательно, что 64 года спустя новый кадр сделал уже ее преемник – АМС «Луна-25». Кроме того, станция провела наблюдения, измерила потоки гамма-лучей и нейтронов на поверхности Луны.

Напомним, ранее в «Роскосмосе» впервые за время лунной миссии получили данные от станции.