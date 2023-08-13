Сотрудники «Роскосмоса» получили первые данные от лунной миссии

Автоматическая станция «Луна-25» впервые за время полета отправила данные на Землю.

Установленные на станции приборы начали передавать сигналы о миссии в «Роскосмос». Об этом в воскресенье, 13 апреля сообщили в пресс-службе госкорпорации. Отмечается также, что все системы станции «Луна-25» работают в штатном режиме, а энергобаланс остается положительным.

«Получены первые данные измерений на перелете к Луне, научная команда проекта приступила к их обработке», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Напомним, целью лунной миссии остается контакт с поверхностью естественного спутника Земли, а также сбор лунного грунта на наличие водного льда. Информация о полете имеет большое значение для будущих исследований космоса.

Ранее «Роскосмос» сделал снимок Санкт-Петербурга из космоса в честь 320-летия Северной столицы.