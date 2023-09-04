«Зенит» приблизился к согласованию сенсационного трансфера

Петербургский футбольный клуб «Зенит» приблизился к согласованию сенсационного трансфера. Об этом заявил председатель правления клуба Александр Медведев.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что петербургский футбольный клуб приблизился к согласованию трансфера универсального игрока, который может играть на разных позициях.

Как сообщает ТАСС, 3 сентября тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак выразил надежду на усиление команды. Медведев пояснил, что чуть более, чем через неделю в России закроется трансферное окно, в Европе оно уже закрыто. Это добавляет трудностей, но «Зенит» уже близок к согласованию сенсационного трансфера.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Клаудиньо и Фернандес начнут игру «Зенита» с ЦСКА в Москве. Защищать ворота будет Михаил Кержаков. Футболисты уже прибыли в столицу России и начали тренировку.