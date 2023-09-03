Клаудиньо и Фернандес начнут игру «Зенита» с ЦСКА в Москве

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга вывел одних из лучших игроков своей команды на матч с московским ЦСКА в рамках 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В воскресенье, 3 сентября, «сине-бело-голубые» встретятся с соперником из Москвы на стадионе «ВЭБ Арена» в 17:30, однако за час до начала матча «Зенит» официально объявил состав своей команды на игру. Так, с первых минут на поле выйдут Клаудиньо, Марио Фернандес, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нуралы Алип и Дуглас Сантос.

К ним присоединятся Вильмар Барриос, Вендел, Густаво Мантуан и Матео Кассьерра. Защищать ворота будет Михаил Кержаков. Футболисты уже прибыли в столицу России и начали тренировку. На данный момент «Зенит» располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, а ЦСКА на седьмой.

Напомним, ранее «Зенит» проиграл «Балтике» в матче Кубка Росси.