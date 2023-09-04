В Пулково построят новый диспетчерский пункт

В Пулково планируют построить новый диспетчерский пункт. Об этом заявили в городской администрации.

В Петербурге собираются обновить систему организации воздушного движения. Городское правительство разрешило предоставить участок земли для нового объекта в Пулково. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Так, в воздушном порту города на Неве появиться современный командно-диспетчерский пункт. Его построят для повышения уровня безопасности и качества обслуживания самолетов. Здание будет занимать более двух тысяч квадратных метров, учитывается и возможное развитие. Внутри будут размещены диспетчерские залы, места для обеспечения автоматизированного управления движением и для взаимодействия эксплуатационных служб.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аэропорт Пулково обслужил больше 10 млн человек на внутренних рейсах с начала 2023 года.