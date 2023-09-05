В Смольном опровергли слухи о сборе биометрии петербуржцев

В администрации Петербурга развеяли слухи о сборе биометрии горожан. Распространившаяся информация – фейк.

Вице-губернатор Петербурга, координирующий комитет по информатизации и связи, Станислав Казарин отреагировал на распространившуюся информацию о сборе биометрических данных. Он назвал ее недостоверной. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

В Смольном отметили, что отказаться от сбора биометрических данных можно в любое время, ограничений по времени нет. Данные о том, что это можно было сделать только до 1 сентября – фейк. Кроме того, горожанам напомнили, что сбор биометрии без личного согласия запрещен.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что В РЖД собираются внедрить биометрию пассажиров в 2024 году.Распознавание лиц упростило бы процедуру посадки в вагоны.