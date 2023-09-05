В «Зенит» перешел Барбоскин

Стало известно, какой «универсальный» игрок перешел в «Зенит». Им оказался Дружок Барбоскин.

«Зенит» раскрыл детали анонсированного накануне «сенсационного трансфера», стало известно, кто стал «универсальным» игроком: им оказался один из главных героев российского мультсериала «Барбоскины», пес Дружок. Информацией об этом поделились пресс-службе футбольного клуба.

«Сине-бело-голубые» заключили контракт с петербургской студией анимационного кино «Мельница», планируется реализация ряда совместных проектов. Дружок Барбскин стал полноправным игроком «Зенита» и будет защищать честь команды на просторах анимационной вселенной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» приблизился к согласованию сенсационного трансфера. Об этом заявил председатель правления клуба Александр Медведев. Тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак выразил надежду на усиление команды.