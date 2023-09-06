Памятник Юрию Шатунову открыли на Троекуровском кладбище в Москве

Сотни человек пришли на открытие мемориала солисту группы «Ласковый май», певцу Юрию Шатунову, который скончался от сердечной недостаточности.

В июне 2022 года поклонники артиста простились с кумиром на Троекуровском кладбище, а 6 сентября, в день рождения Шатунова, вновь пришли к его могиле на торжественное открытие памятника. Мемориал выполнен из бронзы и находится на гранитовом постаменте. На нем певец изображен в полный рост с микрофоном. По словам скульптора Виктории Тищенко, она старалась передать добрую энергетику артиста и его простоту.

«Хотелось сделать именно такой простой, чистый и добрый, светлый памятник без лишних элементов, потому что они ему не нужны», — цитирует Тищенко ТАСС.

На торжественное открытие памятника в Москве пришли сотни человек, в числе которых не только фанаты певца, но и его родственники. Близкие и друзья артиста также возложили к мемориалу белые розы в честь одной из самых известных композиций в исполнении Шатунова.

Ранее в Россию из Германии для участия в церемонии открытия памятника прилетела вдова Юрия Шатунова Светлана.