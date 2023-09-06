Испанские визовые центры перестали работать в Петербурге

В Санкт-Петербурге перестали выдавать визы в Испанию. Оформить документы жители Северной столицы могут только в Москве.

Сообщение о приостановке работы визовых центров в Петербурге появилось на официальном сайте BLS International. Отмечается, что оформить необходимые документы стало невозможно во всех регионах России, кроме Москвы.

«По техническим причинам в настоящее время заявления на визу в Испанию принимаются только в Московском визовом центре до дальнейшего уведомления», — говорится во всплывающем окне при переходе на сайт.

Что именно стало причиной остановки работ визовых центров в Северной столице и других российских городах на данный момент неизвестно.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2023 года Финляндия возобновила прием заявлений на визы в Петербурге спустя месяц перерыва.