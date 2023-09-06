Контроль за безопасностью использования аттракционов в Петербурге будет осуществлять ГАТИ

Власти Санкт-Петербурга приняли закон, регулирующий безопасность использования аттракционов. Ответственным за исполнение закона назначена Государственная техническая инспекция (ГАТИ).

Согласно новому постановлению, в Северной столице утвердили порядок госнадзора за аттракционами. Проверять и контролировать безопасность будут сотрудники ГАТИ. В пресс-службе городской администрации отметили, что постановление принято в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности в России.

В Смольном также считают, что закон может обеспечить соблюдение владельцами аттракционов требования технического регламента и других нормативов. Это в свою очередь может повысить общий уровень безопасности каруселей и защитить посетителей парков развлечений от несчастных случаев.

Ранее депутаты Петербурга вновь предложили пересмотреть закон реновации «хрущевок».