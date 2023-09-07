Французский нападающий «Локомотива» Изидор перейдет в «Зенит» на правах аренды

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Вильсон Изидор перейдет в ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга на правах аренды до конца сезона.

Московский «Локомотив» согласился отдать Изидора. Сумма трансфера составила 1,35 миллиона евро. Напомним, ранее француз покинул Россию без согласования с руководством футбольного клуба и уехал в родную страну. При этом игрок сообщил, что самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд, хотя из Франции предложений о покупке футболиста не поступало.

Кроме того, в своем сообщении команде Изидор сообщил, что хочет покинуть «Локомотив», а клуб якобы уже принял решение только от «Зенита», пишет «Матч ТВ». Ранее в СМИ также появлялись сообщения о том, что нападающий может перейти к «сине-бело-голубым» на правах аренды с последующим выкупом за шесть миллионов евро.

Раннее в «Зенит» перешел «уникальный игрок», которым оказался Дружок Барбоскин.