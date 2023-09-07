«Зенит» объявил состав на матч против одного из лидеров иранского футбола «Сепаханом»

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга примет соперников из Ирана на стадионе «Газпром Арена». Против российской команды в товарищеском матче выйдет «Сепахан».

В четверг, 7 сентября, состоится матч между «сине-бело-голубыми» и клубом из Исфахана. Болельщики уже едут на «Газпром Арену» в Петербурге в готовности засвидетельствовать победу одной из команд. Состав команды «Зенит» обнародовал заранее. Так, с первых минут игры на поле выйдут Дуглас Сантос, Илья Кирш, Марио Фернандес, Вендел, и Ду Куйрос.

Вместе с ними попытаются забить гол в ворота соперников Данил Круговой, Ду Кейрос, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Иван Сергеев, а также Андрей Мостовой, который ранее получил травму и пропустил несколько встреч. Ворота защищать будет Денис Адамов.

Напомним, ранее стало известно, что французский нападающий Изидор перейдет в «Зенит» из «Локомотива».