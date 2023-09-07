В Москве ищут пропавшего экс-директора петербургского НИИ вакцин ФМБА Виктора Трухина

Бывший директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктора Трухина пропал в Москве. Ранее его уводили с поста.

О пропаже Трухина СМИ сообщили в четверг, 7 сентября. Отмечается, что в правоохранительные органы с заявлением обратилась его дочь. Последний раз мужчину видели 3 сентября около дома, в котором он проживал, пишут «Известия». Кроме того, три дня назад пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сообщила об увольнении Трухина с поста директора петербургского НИИ.

В организации отметили, что в ходе проверки в сфере противодействия коррупции были выявлены нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности. Отстранение Трухина от должности было согласовано руководителем ФМБА.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемого в заказном убийстве 11-летней давности.