Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в заказном убийстве 11-летней давности

Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в заказном убийстве 11-летней давности
Фото: Baltphoto

Сотрудники уголовного розыска в Санкт-Петербурге задержали предполагаемого организатора убийства генерального директора одной из фирм по оказанию ритуальных услуг.

Преступление было совершено в мае 2012 года. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, на территории кладбища в городе Пикалево был обнаружен мужчина с огнестрельным и колото-резанными ранениям. Врачи не смогли спасти жизнь пострадавшему.

Следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве, однако подозреваемого удалось найти только спустя 11 лет. В июле 2023 года полицейские получили информацию об участии в деле троих мужчин. Ранее они неоднократно привлекались судом к ответственности. Одного из них задержали в Севастополе, другого в Петербурге, а третий оказался осужден по ранее совершенному преступлению.

В результате сотрудники угрозыска выявили предполагаемого заказчика убийства гендиректора ритуальной фирмы и задержали его. На данный момент ему официально предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее в Петербурге задержали бездомного по подозрению в преступлении 30-летней давности.

новости СПб раскрытие преступления убийство


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в заказном убийстве ...
Настя Ивлеева рассказала о первом знакомстве с «худенькой и кучерявой» Пугачевой
В школе №608 прокомментировали госпитализацию 13 детей с кишечной инфекцией
В Петербурге второй раз за день сломалась оплата платных парковок
Французский нападающий «Локомотива» Изидор перейдет в «Зенит» на правах аренды
Ветераны смогут бесплатно ездить по Петербургу в День памяти жертв блокады ...
Неисправные лифты в Петербурге заменят к 2025 году
В центре Петербурга при падении лифта пострадали двое мужчин