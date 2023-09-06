В Петербурге задержали бездомного по подозрению в убийстве 30-летней давности

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали 55-летнего мужчину без определенного места жительства. Его подозревают в убийстве девушки в 1993 году.

В ночь с 16 на 17 мая 1993 года двое мужчин обманули и вывезли из Петербурга двух девушек на обочину дороги недалеко от деревни Старое Хинколово. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, одной из девушек злоумышленники нанесли множественные удары ножом в шею и спину, от чего пострадавшая скончалась.

Вторую девушку преступники три раза ударили ножом в шею и подожгли. После этого мужчины убедились, что их жертвы не подают признаков жизни и скрылись с места преступления. Однако вторая девушка выжила и через некоторое время пришла в создание.

Тогда полицейским не удалось найти преступников, однако, 30 лет спустя сотрудники правоохранительных органов все-таки нашли подозреваемого. Им оказался 55-летний бездомный, ранее неоднократно судимый. Личность его сообщника устанавливается.

Ранее в Петербурге задержали мигранта по подозрению в насилии над несовершеннолетней.