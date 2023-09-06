В Петербурге задержали таксиста-мигранта по подозрению в насилии над несовершеннолетней

Полиция Невского района Санкт-Петербурга задержала гражданина одного из соседних с Россией государств по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Ночью, 4 сентября, в полицию обратилась 17-летняя девушка и рассказала о противоправных действиях, которые, по ее словам, совершил в отношении нее водитель такси марки Hyundai Solaris. Сотрудники правоохранительных органов приняли заявление девушки и возбудили уголовное дело по статье о совершении насильственных действиях сексуального характера.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция Невского района задержала 27-летнего таксиста мигранта по подозрению в совершения преступления в отношении несовершеннолетней.

Ранее полиция задержала мигранта, который изнасиловал коллегу в парке Малиновка.