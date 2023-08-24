Мигрант изнасиловал коллегу после распития в парке Малиновка

Мигрант изнасиловал коллегу после распития в парке Малиновка
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

Подозреваемого оперативно задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 23 августа, в полицию Красногвардейского района Петербурга обратилась местная жительница 1966 года рождения и заявила, что ночью малознакомый мужчина изнасиловал ее в парке Малиновка после совместного распития спиртного.

Как стало известно Gazeta.SPb, в этот же день сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на проспекте Косыгина. Им оказался уроженец среднеазиатской республики 1987 года рождения. Мужчину поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что подозреваемый и потерпевшая работают в одной компании.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы чаще других россиян сталкиваются с домогательствами на работе. Чаще всего на работе петербуржцы в свой адрес получают неприличные высказывания и оскорбления (12%), также чувствуют нежелательные прикосновения (9%).

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Мигрант изнасиловал коллегу после распития в парке Малиновка
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