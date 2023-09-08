В петербургской школе количество отравившихся достигло 56

В школе Кировского района кишечную инфекцию нашли у 56 человек. Пострадал и персонал комбината питания.

В школе №608 Кировского района Петербурга количество учеников, учителей и сотрудников комбината питания, получивших отравление, достигло 56. В связи с этим уроки в учебном учреждении не проходят. Информацией об этом поделились в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.

Ранее в ведомстве сообщали о 17 случаях острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся. Было госпитализировано 13 школьников. На данный момент в стационарах остается 25 человек, в том числе 22 ребенка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что СК возбудил дело по факту отравления петербургских школьников. Информацией об этом поделились в пресс-службе следственного комитета Северной столицы. Часть из отравившихся детей были госпитализированы.