В Петербурге 34 человека отравились едой из доставки

В Петербурге зафиксировано 34 случая кишечной инфекции из-за еды из доставки. Роспотребнадзор начал проверку.

В Петербурге 34 человека подхватили кишечную инфекцию из-за готовой еды из доставки на дом. На данный момент работа компании-изготовителя приостановлена. Информацией об этом поделились в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.

В сообщении отмечается, что на территории Северной столицы зафиксировали 34 случая острой кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую кулинарную продукцию АО «Грин Бокс», купленную через сервис «Самокат» (ООО «Умный Ритейл»). Роспотребнадзор уже начал противоэпидемические мероприятия и заявил о готовности выступить в суде в защиту пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в петербургской школе количество отравившихся достигло 56. Пострадал и персонал комбината питания.