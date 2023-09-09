В Петербурге 34 человека отравились едой из доставки

В Петербурге 34 человека отравились едой из доставки
Фото: Baltphоto /Дарья Иванова

В Петербурге зафиксировано 34 случая кишечной инфекции из-за еды из доставки. Роспотребнадзор начал проверку.

В Петербурге 34 человека подхватили кишечную инфекцию из-за готовой еды из доставки на дом. На данный момент работа компании-изготовителя приостановлена. Информацией об этом поделились в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.

В сообщении отмечается, что на территории Северной столицы зафиксировали 34 случая острой кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую кулинарную продукцию АО «Грин Бокс», купленную через сервис «Самокат» (ООО «Умный Ритейл»). Роспотребнадзор уже начал противоэпидемические мероприятия и заявил о готовности выступить в суде в защиту пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в петербургской школе количество отравившихся достигло 56. Пострадал и персонал комбината питания.

доставка еды кишечная инфекция новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге 34 человека отравились едой из доставки
В России скорректировали сроки покупки билетов на поезда дальнего следования
В четырех районах Петербурга введут новые ограничения движения
Петербуржцам пообещали летнее тепло с 9 сентября
В Петербурге запустили городской водный транспорт
ОЭЗ из Татарстана пытается переманить петербургских врачей и инженеров
В Ленобласти мужчина получил пожизненное за изнасилования, убийства и похищение
Победители розыгрыша «Европы Плюс» вернулись из Будапешта с мини-фильмом о ...