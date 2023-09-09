В Тихвине пятимесячная девочка упала с дивана и расшибла голову

В Тихвине пятимесячная девочка сильно ушибла голову в результате падения с дивана. За ней не доглядела мать.

В пятницу, 8 сентября, в полицию Тихвинского района Ленинградской области поступило сообщение, что из квартиры дома на улице Ярослава Иванова в Тихвине была в тяжелом состоянии госпитализирована пятимесячная девочка. Врачи зафиксировали ушиб мозга и перелом теменной кости. Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать обстоятельства происшествия.

Как стало известно Gazeta.SPb, полицейские установили, что девочка получила травмы в результате того, что упала с дивана по недосмотру матери. Семья полная, на учете не состоит. Родители девочки – безработные.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти на четырехлетнего ребенка упала металлическая дверь. Сейчас с происшествием разбираются сотрудники правоохранительных органов.