На «Сортавале» произошло серьезное ДТП у КПП с Карелией

На трассе «Сортавала» в Ленобласти произошла массовая авария у КПП с Карелией. Данные о пострадавших не уточняются.

Утром субботы, 9 сентября, на трассе «Сортавала» у КПП с Карелией произошло массовое должно-транспортное происшествие с последующим возгоранием автомобилей. В аварию попали как легковушки, так и грузовая машина. Кадрами с места происшествия поделилась прокуратура Ленинградской области. Информацией об этом поделились в пресс-службе надзорного ведомства по региону.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, что привело к столкновению с четырьмя автомобилями, стоящими на КПП на границе с Республикой Карелия. В результате ДТП произошло возгорание. На месте происшествия работают аварийные службы и сотрудники правоохранительных органов. Информация о пострадавших не уточняется.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пострадавших в ДТП под Петербургом велосипедисток перевели в больницы города.