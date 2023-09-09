Количество отравившихся едой из доставки петербуржцев достигло 41

Количество отравившихся едой из доставки петербуржцев достигло 41
Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

В Петербурге уже 41 человек отравился едой из доставки. Среди пострадавших один ребенок.

В Петербурге уже 41 человек отравился едой из сервиса доставки «Самокат». У петербуржцев диагностировали острую кишечную инфекцию в результате употребления кулинарной продукции. Пострадавших горожан направляют в Боткинскую больницу. Информацией об этом поделились в пресс-службе комитета по здравоохранению.

В сообщении отмечается, что все пациенты — в состоянии средней тяжести и легкие, стабильные. Среди пострадавших один ребенок, его госпитализировали в детское медицинское учреждение. В стационар был доставлен 41 пациент, три человека выписаны, 38 остаются на лечении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 34 человека отравились едой из доставки. На данный момент работа компании-изготовителя приостановлена. Информацией об этом поделились в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.

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