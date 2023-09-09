В Сочи закрыли пляжи из-за угрозы смерчей

В Сочи пляжи закрыли из-за угрозы смерчей. О неблагоприятной погоде предупредили в МЧС.

В Сочи решили закрыть все пляжи из-за появившейся угрозы смерчей над Черным морем. По прогнозам, она будет действовать до 10 сентября. Информацией об этом поделились в пресс-службе регионального отделения Главного управления МЧС России.

Отдыхающих и местных жителей призвали оставаться в доме, укрытии. Следить за состоянием отопления и света, наблюдать за окружающей обстановкой и использовать непромокаемую одежду и обувь. При выходе из дома необходимо взять с собой документы и ценные вещи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что потоп в Сочи смывает машины и заставляет горожан передвигаться на лодках. В последнем подтопило десять улиц и переулков поселка Мирный. Некоторые жители вынужденно передвигаются на сапах и лодках — настолько поднялся уровень воды.