Потоп в Сочи смывает машины и заставляет горожан передвигаться на лодках

Потоп в Сочи смывает машины и заставляет горожан передвигаться на лодках
Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В курортном городе Сочи второй день идут ливни и бушуют смерчи. В городе из-за большого количества осадков из берегов выходят реки, так что территории просто затапливает.

Сильнее всего страдают Хостинский и Адлерский районы и федеральная территория Сириус. В последнем подтопило десять улиц и переулков поселка Мирный. Некоторые жители вынужденно передвигаются на сапах и лодках — настолько поднялся уровень воды.

В Хостинском районе поток воды сносит автомобили и превращает их в груду метала. Об этом пишет «ЧП Столица».

На указанных территориях вводится режим ЧС муниципального характера. Людей размещают в пунктах временного содержания. В настоящее время там уже находится 240 человек.

Глава Сочи Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале отметил, что штормовое предупреждение в городе продлено еще на сутки. Ожидается, что до конца вторника, 11 июля, погода не улучшится, так что местным жителям и туристам придется терпеть трудности и дальше.

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