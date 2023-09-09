Пенсионерка из Пушкина перевела на «безопасный счет» мошенников 420 тысяч рублей

Пушкинская пенсионерка потеряла 420 тысяч рублей после общения с мошенниками. Возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 8 сентября, в полицию Пушкинского района Петербурга обратилась пожилая местная жительница 1954 года рождения и сообщила, что стала жертвой мошенников. В период с 5 по 7 сентября ей поступали звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов.

Как стало известно Gazeta.SPb, звонившие убедили пенсионерку в том, что ее деньгами пытаются завладеть мошенники и их нужно перевести на «безопасный счет». Сумма ущерба составила 420 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские медики столкнулись с новым видом мошенничества. Врачи обсуждают это между собой и в рабочих чатах. С журналистами по этому поводу побеседовал терапевт одной из поликлиник.