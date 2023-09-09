В Петербурге «минировали» 685 объектов: эвакуировано 6 047 человек

В Петербурге якобы заминировали 685 объектов, было эвакуировано 6 047 человек. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

В пятницу, 8 сентября, в полицию Петербурга поступила информация об угрозе минирования 685 объектов на территории города. На электронные адреса различных учреждений с двух электронных почт пришли письма с угрозами. Также сообщения о якобы минировании поступили с пяти мобильных номеров. Всего пришло десять сообщений о заминировании 685 объектов, из них: два торговых и 685 образовательных.

Как стало известно Gazeta.SPb, по решению администрации из 47 объектов были эвакуированы 6 047 человек. На других объектах эвакуацию не проводили. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр всех территорий. Никаких взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Мурино анонимные угрозы минирования сорвали линейку в школе №1.