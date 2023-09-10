SHAMAN признался, что жена волнуется перед его выступлениями

SHAMAN признался, что жена волнуется перед его выступлениями
Фото: скриншот с YouTube-канала "SHAMAN"

Российский исполнитель SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, рассказал, что его жена, Елена Мартынова, всегда переживает за него на концертах.

В субботу, 9 сентября, музыкант дал большой концерт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, где собрал десятки тысяч поклонников. Подготовка к шоу происходила заранее и вместе с возлюбленным была его супруга. После выступления SHAMAN признался, что жена не могла пропустить такое важное мероприятие, поскольку волновалась за него.

«Женское сердце переживает за здоровье, чтобы все было в порядке», — цитирует исполнителя «Пятый канал».

Он также рассказал, что его супруга – эмоциональный человек и волнуется, даже пока специалисты собирают сцену, и следит, чтобы «какие-то железки» не задели знаменитость на концерте.

Напомним, во время выступления в Петербурге артист пригласил на сцену поклонницу, которая упала в обморок прямо у него на руках.

SHAMAN звезды певец


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
SHAMAN признался, что жена волнуется перед его выступлениями
Около 37% петербуржцев хранят сбережения в долларах и евро
Сальмонеллу нашли у восьми отравившихся готовой едой в Петербурге
Миллионный посетитель Ленинградского зоопарка получит подарки и годовой абонемент
От королевской семьи Великобритании требуют компенсации ущерба за работорговлю
Двухдневный фестиваль тяжелого рока завершился в Петербурге
В Петербурге четвертый день подряд не могут устранить сбой в работе платных ...
Прорыв трубы во Фрунзенском районе изменил движение общественного транспорта