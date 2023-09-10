Женщина упала в обморок во время танца с певцом SHAMAN в Петербурге

Российский певец SHAMAN пригласил на танец поклонницу во время выступления в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Девушка потеряла сознание прямо у него на руках.

Вечером, 9 сентября, в Северной столице состоялся большой концерт SHAMAN, на который пришло больше 40 тысяч человек. Артист исполнил перед фанатами свои главные хиты и даже пригласил на сцену одну из поклонниц. Вместе с девушкой певец начал кружиться в медленном танце, но под конец выступления поклонница упала в обморок прямо на руках у знаменитости.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что SHAMAN попытался поднять женщину, но не смог и попросил помощи у охранников. После этого девушку увели за кулисы, а певец продолжил выступление. Уже после концерта сам артист прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале. Он сообщил, что с девушкой все в порядке, и она просто переволновалась.

«Да и на «Газпром Арене», думаю, вы заметили, было жарковато», — отметил исполнитель.

Напомним, за несколько часов до выступления SHAMAN выстрелил из пушки в Петропавловской крепости.