SHAMAN перед выступлением в Петербурге выстрелил из пушки в Петропавловской крепости

SHAMAN перед выступлением в Петербурге выстрелил из пушки в Петропавловской крепости
Фото: скриншот программы «Жизнь и судьба» на канале «Россия»

SHAMAN перед выступлением в Петербурге совершил выстрел из пушки Петропавловки. Он также посетил Пискаревское мемориальное кладбище.

Исполнитель SHAMAN приехал в Петербург чтобы дать сольный концерт на «Газпром Арене». Перед началом выступления артист решил посетить знаковые места города на Неве. Так, сразу с поезда Ярослав Дронов отправился на Пискаревское мемориальное кладбище, где посетил экскурсию.

Как сообщает Starhit, певец признается, что корни связывают его с Петербургом, так как его прадед был награжден медалью «За отвагу» и пережил блокаду Ленинграда. Также перед концертом SHAMAN посетил Петропавловскую крепость, где произвел выстрел из пушки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что SHAMAN устроит шоу на «Газпром Арене» и выстрелит из пушки в Петропавловской крепости. Вместе с ним на сцену выйдет российский артист балета и исполнит перед зрителями свой танец.

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