Многокилометровая пробка образовалась на подъезде к Петербургу в воскресенье вечером

Пробка, длиной больше 15 километров, образовалась на подъезде к Санкт-Петербургу. Автомобилисты стоят в заторе, после отдыха за городом.

Вечером, 10 сентября, сотни жителей города на Неве застряли в пробке и не могут доехать до дома. По данным сервиса «Яндекс Карты», длинна затора на трассе А-121 «Сортавала» уже превысила 15 километров. Колонна из машин также наблюдается на трассе Р-21 «Кола».

Обе трассы используются дачниками, поэтому не исключено, что после воскресного отдыха многие петербуржцы решили вернуться в город, создав большой затор. Стоит также отметить, что пробка образовалась и на трассе Р-23 «Псков». Там идут дорожные работы. Затруднен также участок движения у Мишинской и у Никольского.

Напомним, ранее километровая пробка образовалась на трассе «Сортавала» после ДТП с несовершеннолетними велосипедистками.