Двухлетний ребенок находится в состоянии средней тяжести после отравления готовой едой

Комитет по здравоохранения Санкт-Петербурга сообщил, что в состоянии средней тяжести с отравлением в городских клиниках находятся дети двух и двенадцати лет.

Больше трех дней в больницы Петербурга продолжают поступать новые пострадавшие от отравления едой, заказанной у АО «Грин Бокс», по информации Комздрава, на данный момент госпитализированы двое детей двух и двенадцати лет. Врачи центра инфекционных болезней оценивают их состояние как средней тяжести.

Напомним, в Северной столице продолжается расследование дело об отравлении готовой едой. На данный момент известно о 171 пострадавшем. У восьми из них специалисты обнаружили сальмонеллу. Спустя три дня несколько человек выписали из больниц, однако под надзором врачей остается еще почти сотня пострадавших.

Ранее представители Роспотребнадзора Петербурга заявили о готовности отстоять в суде права госпитализированных горожан, которые потребуют компенсации от компании-поставщика готовой еды.