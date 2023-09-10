Отравившиеся петербуржцы могут обратиться за компенсацией при поддержке Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило жителям города, отравившемся при заказе готовой еды, о возможности получить компенсацию через суд.

За последние три дня в медучреждения Северной столицы обратились больше 171 петербуржца, которые заказывали готовую еду у АО «Грин Бокс». Часть из пострадавших уже выписали, однако под наблюдением специалистов остаются 99 горожан, в том числе и два ребенка.

В связи со сложившейся ситуации в пресс-службе городского Роспотребнадзора заявили о готовности отстоять права пострадавших в суде. Для этого необходимо оставить обращение на официальном сайте петербургского Роспотребнадзора и приложить к нему документы, подтверждающие наличие заболевания, бумагу об оплате услуги лечения и претензии в адрес исполнителя.

«Либо направить обращение почтой России по адресу: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19», — уточнили в Управлении.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что сальмонеллу нашли у восьми пострадавших от отравления едой из доставки. У еще 162 человек выявили кишечную инфекцию.