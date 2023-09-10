Сальмонеллу нашли у восьми отравившихся готовой едой в Петербурге

Сальмонеллу нашли у восьми отравившихся готовой едой в Петербурге
Фото: Baltphoto

Число жителей Санкт-Петербурга, отравившихся готовой едой, достигло 171. Сальмонеллу нашли у восьми пострадавших.

Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Петербургу. В обновленных данных отмечается, что согласно результатам лабораторных исследований, бактерии сальмонеллы обнаружили у восьми пострадавших. В стационарах под надзором остаются 99 жителей Петербурга, в том числе два ребенка.

Кроме того, в Роспотребнадзоре продолжают отбирать пробы готовой продукции и обследование персонала АО «Грин Бокс», в готовой еде которого обнаружилась кишечная палочка. В Управлении также заявили о готовности защищать права пострадавших в суде с целью возмещения морального и материального вреда.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления петербуржцев готовой продукцией.

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