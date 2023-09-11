Бизнесмена из Ленобласти обокрали на 17 млн рублей

Житель Ломоносовского района Ленинградской области сообщил о пропаже 17 миллионов рублей из автомобиля марки Mercedes, которые ему передал партнер по бизнесу.

В субботу, 9 сентября, в полицию обратился 45-летний мужчина с заявлением о краже. По его словам, в период с 4 по 7 июля неизвестный украл 17 миллионов рублей из автомобиля Mercedes-Benz, припаркованного в поселке Виллози в Ленобласти.

Пострадавший также отметил, что иномарку вместе с деньгами ему передал давний партнер по бизнесу. На эти средства он должен был купить два автомобиля Toyota Land Cruiser, пишет «ЧП Столица». Припаркованный автомобиль предполагалось растоможить с оплатой пошлины и оформлением необходимых документов.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция также предпринимает все необходимые меры, чтобы найти и задержать преступника.