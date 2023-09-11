Почему 11 сентября православные россияне не едят продукты красного цвета

Русская православная церковь 11 сентября вспоминает о гибели Иоанна Предтечи. В этот день православные христиане предпочитают отказываться от всех продуктов красного цвета, включая яблоки и кетчуп.

История дня Усекновения главы Иоанна Предтечи

Дата появилась в православном календаре в честь Иоанн Предтеча, который принял мученическую смерть в результате жестокой интриги внучки царя Ирода Иродиады. Дело в том, что святой обличал беззаконие и греховную жизнь всех людей, включая царя Галилеи. Сам правитель не стал казнить Иоанна, испугавшись кары и народного гнева, а заключил его в темницу. Тогда Иродиада посоветовала дочери Соломее потребовать голову пророка. Девушка поразила царя своим танцем, и он обещал исполнить любое ее желание, которым оказалась смерть Иоанна.

Запреты

В знак памяти о пророке, 11 сентября православные отказываются от любых продуктов красного цвета, который ассоциируется с кровью. Под запрет попадают все фрукты и овощи. Борщ и томатный сок также входят в число блюд, которые есть не принято.Во время Усекновения главы Иоанна Предтечи церковь также запрещала любую работу и тяжелый физический труд. Предполагается, что этот день россияне должны провести в молитвах и семейном общении, чтобы в полной мере почтить святого.

Нельзя также есть продукты животного происхождения, ссорится или сплетничать. Любые празднования также не желательны. Любой, кто споет или станцует 11 сентября может навлечь на себя беду, пишет «Главсовет». Несчастье также будет сопровождать всю жизнь того ребенка, которого крестили в день гибели Иоанна Предтечи.

Приметы

Считается, что если на 11 сентября гремит гром, то осень будет теплой. Журавли отправляются на юг – скоро может пойти снег. А вот если скворцы не улетели, то осень будет сухой. Небольшой дождь на Усекновение главы Иоанна Предтечи означает грядущие холода. Заморозки также предвещает иней на траве с утра. Если солнце на закате окажется красным, значит деревья скоро сбросят листву.

Напомним, ранее россиянам напомнили о праздничных традициях и приметах Орехового Спаса.