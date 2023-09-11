Иммунолог Жемчугов рассказал россиянам, как избежать сезонного гриппа

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов предупредил россиян о росте заболеваемости гриппом и рассказал, что нужно делать для профилактики.

По словам специалиста, предсказать распространение гриппа можно с такой же степенью вероятности, как и погоду, поскольку рост заболеваемости зависит от многих условий. Он также подчеркнул, что осенью многие заболевания, действительно, распространяется быстрее.

В качестве мер профилактики иммунолог предложил россиянам пройти вакцинацию. Также врач посоветовал одеваться по погоде и принимать контрастный душ. Одним из методов борьбы с гриппом может стать лечение хронических заболеваний, снижающих иммунитет.

«Положительные эмоции тоже имеют значение в создании прочного иммунитета. Гораздо приятнее съесть бутерброд с красной рыбкой, чем глотать омега-3 или рыбий жир», — цитирует Жемчугова телеканал «360».

Кроме того, по словам иммунолога, существует и кишечный грипп, который затрагивает кишечник с желудком. Однако, по мнению эксперта, распространение данного вида заболевания скоро прекратиться, поскольку в России хорошие условия с водой и канализацией.