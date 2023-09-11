В России покажут три фильма из программы Венецианского фестиваля

Кинопрокатная компания Capella Film планирует показать три фильма из конкурсной программы Венецианского кинофестиваля.

Отмечается, что в российский прокат выйдут байопик «Присцилла» американского режиссера Софи Коппола о жене короля поп-музыки Элвиса Пресли, «Память» режиссера Мишеля Франко с актерами Джесикой Честен и Питером Сарсгаадом, а также антиутопия «Предчувствие». Последняя кинокартина рассказывает о будущем, в котором люди одержимы идеей избавления от эмоций и двух влюбленных.

Изначально предполагалось, что «Предчувствие» выйдет в российский прокат 9 ноября, однако новая дата выхода пока не объявлена. Показ фильмов из программы Венецианского фестиваля состоится благодаря Capella Film. Об этом представители компании написали в своем Telegram-канале.

Напомним, главный приз Венецианского кинофестиваля получила мелодрама греческого режиссера Йоргоса Латимоса «Бедные-несчастные».