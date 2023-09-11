Крупный комплекс на 198 квартир в Шушарах планируется достроить в 2023 году

Крупный комплекс на 198 квартир в Шушарах планируется достроить в 2023 году
Фото: Baltphoto

Еще один долгострой Санкт-Петербурга планируют сдать осенью 2023 года. Работы по его строительству ведутся уже десять лет.

Изначально проблемный ЖК «Трио» планировали сдать в 205 году, однако стройку заморозили. Год спустя подрядчик обанкротился, и здание осталось недостроенным. На данный момент завершено строительство двух корпусов на 128 квартир. Еще одно здание на 70 квартир введут в эксплуатацию осенью 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета строительству Петербурга.

Напомним, жилой комплекс стоял недостроенным три года. Подрядчик был заменен только в 2019 году. В комитете также отметили, что контроль за достройкой объекта осуществляют сотрудники СПБ ГБУ «Управление строительными проектами» и все обязательства перед всеми дольщиками будут выполнены.

Ранее председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин рассказал, что с начала 2023 года в России были восстановлены права более 21 тысячи дольщиков.

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